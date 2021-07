Konami cancela contrato com Griezmann após vídeo polémico com japoneses

A Konami, empresa japonesa que desenvolve e distribui jogos eletrónicos, cancelou o contrato, recentemente anunciado, com Antoine Griezmann, que era embaixador da marca. Em causa está um vídeo gravado por Ousane Dembélé, durante a pré-época 2019/2020 do FC Barcelona no Japão, e no qual os dois jogadores franceses surgem a rir-se e fazer comentários depreciativos acerca de um grupo de técnicos japoneses, que trabalham para conectar a televisão do quarto de Griezmann a uma consola.

"A Konami Digital Entertainment acredita que, assim como é a filosofia dos desportos, qualquer tipo de discriminação é inaceitável", justificou a empresa, que pediu também explicações ao FC Barcelona, clube com o qual tem um acordo para o jogo Pro Evolution Soccer.

O jogador já reagiu e negou as acusações de que foi alvo.

“Sempre estive comprometido contra qualquer forma de discriminação. Nos últimos dias, algumas pessoas quiseram fazer-me passar por um homem que não sou. Rejeito com firmeza as acusações feitas contra mim e peço desculpas se ofendi meus amigos japoneses”, escreveu nas redes sociais.

❗️Antoine Griezmann and Ousmane Dembélé, in leaked video, appear to be mocking asian technicians in their hotel room who came to fix a technological issue, proceed to mock their looks, language and country's supposed "technological advance". pic.twitter.com/9fiBtyZxej