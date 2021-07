Surto com origem em festa de finalistas com 15 infetados nas Caldas da Rainha

Um surto de covid-19, com origem numa festa de estudantes finalistas, na Caldas da Rainha, conta já com 15 infetados.

De acordo com a delegada de saúde Cristina Pecante, citada pela agência Lusa, a festa decorreu no passado dia 26 de junho, com mais de 100 jovens. Os primeiros casos surgiram dois dias depois, a 28 de junho.

Depois de detetados os primeiros casos, foram já realizados cerca de 180 testes aos estudantes e familiares que estiveram no evento. Mais de 100 pessoas estão em isolamento profilático.

Segundo a responsável, a maioria dos infetados encontra-se assintomática e os casos positivos dizem respeito a jovens e familiares próximos.