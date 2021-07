Surto em lar de Matosinhos com 42 infetados que já tinham vacinação completa

O Centro Social Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto, em Matosinhos, tem um surto ativo de covid-19, com 42 pessoas infetadas, das quais 27 são utentes e 15 são funcionários. Sublinhe-se que todos tinham a vacinação completa, segundo o vereador da Proteção Civil.

Os infetados do lar, no distrito do Porto, estão "todos bem", "sem sintomas ou sintomas ligeiros", disse José Pedro Rodrigues, citado pela agência Lusa.

O surto na instituição com 60 utentes - todos com a vacinação completa contra a covid-19 - foi detetado no final da semana passada.

Dos 75 funcionários, 15 deles infetados, apenas dois não têm a vacinação completa por indicação médica, sublinhou o vereador da CDU.

Os utentes que testaram positivo estão isolados dos restantes, para reduzir o risco de contágio, adiantou ainda, acrescentando que foi ativado o plano de contingência.