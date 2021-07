Protocolo no Serviço de Vinhos

por Vasco Ribeiro

Sabia que até no serviço de vinhos também se aplicam regras protocolares?

No serviço de vinhos, também o protocolo tem lugar na forma como os vinhos são servidos, que varia consoante a sua tipologia e principais características organoléticas (aroma e sabor).

Ordem no Serviço de Vinhos

Deve ser respeitada uma ordem de precedências no serviço de vinhos, que se rege pelo princípio da harmonia e correlação natural, segundo a qual são servidos, uns antes dos outros, sobrepondo-se:

– Vinho branco precede o vinho tinto;

– Vinho seco precede o vinho doce;

– Vinho ligeiro precede o vinho mais forte;

– Vinho leve precede o vinho encorpado;

– Vinho novo precede o vinho mais velho;

– Vinho de aroma e sabor menos pronunciado precede o vinho de aroma e sabor mais acentuado.

O vinho de qualidade superior deve ser o último a ser servido, pressupondo-se que o critério de qualidade se designe do ‘bom’ para o ‘excelente’.

Serviço do Vinho do Porto

No caso do serviço do vinho do Porto, destacam-se os serviços de Porto d´honra no âmbito nacional e internacional, os quais requerem determinadas particularidades e certos detalhes na sua execução que não podem nunca ser ignorados, mas sim sempre mantidos, em qualquer circunstância protocolar, tais como:

– Quando o vinho do Porto é velho, deverá ser sempre servido num decantador de cristal;

– Nalguns casos, quando suposto, pergunta-se aos comensais para adivinharem qual o ano de determinado vinho do Porto que está a ser servido;

– De acordo com o tipo de vinho do porto, se Vintage ou Tawny, também a temperatura a que deve ser servido tem influência direta na sua apreciação, recomenda-se os 17 graus no caso dos Vintage e os 12 ou 13 graus nos Tawny.

São estes detalhes que, de certa forma, conferem aos serviços de Porto d´honra um toque especial e refinado, com maior pompa e circunstância nos eventos nos quais se inserem.