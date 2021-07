BCE adota inflação simétrica de 2%

É a primeira alteração em 18 anos. Com esta alteração, a instituição liderada por Christine Lagarde pode agir quando os preços se situarem muito acima ou muito abaixo deste patamar.





O Banco Central Europeu (BCE) estabeleceu uma nova meta de inflação simétrica de 2%, após uma revisão de estratégia de 18 meses.

Mas as alterações não ficaram por aqui. Além disso, decidiu ainda incorporar as alterações climáticas no desenho da política monetária.