Portugal com mais de três mil novos casos de covid-19 pela segunda vez consecutiva em dia de nove óbitos

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.269 novos casos de covid-19, este é o segundo dia consecutivo com mais de três mil contágios diários.

Os dados dão ainda conta de nove vítimas mortais da pandemia, um novo máximo de óbitos em mais de três meses, desde 2 de abril que o número não era tão alto.

Assim, de acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgado esta quinta-feira, o país soma agora um total acumulado de 899.295 infetados desde o início da pandemia, dos quais 17.135 não resistiram.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.574 casos dos 3.269 diagnosticados em todo o país. No Norte foram confirmados 934 novos contágios casos, segue-se o Algarve com 318, o Centro com 279 e o Alentejo com 109. Na Madeira há 14 novas infeções e nos Açores mais 41.

O número de internamentos é agora de 599, menos quatro do que ontem. Já os doentes covid nos Cuidados Intensivos subiram para 136, mais seis face ao último balanço.

Por outro lado, mais 1.655 pessoas venceram a doença, elevando o número de recuperados para 840.297.

Há agora 41.863 casos ativos, mais 1.605 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 68.867 contactos, um número que tem disparado nos últimos dias.

A taxa de incidência e o Rt mantêm-se os de ontem, pois a DGS só fará nova atualização dos dados esta sexta-feira.

Assim, a incidência nacional é de 247,3 casos por cem mil habitantes a 14 dias e no continente é de 254,8.

Já o risco de transmissibilidade (Rt) nacional situa-se em 1,20 e no continente o valor é o mesmo.