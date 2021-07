Ex-marido de Mariah Carey diz que teve quatro filhos em menos de um ano de propósito

O ator e rapper Nick Cannon comentou o facto de ter tido quatro filhos em menos de um ano, de mulheres diferentes, referindo que foi propositado.

“Confie em mim, há muitas pessoas que eu poderia ter engravidado e não engravidei”, disse Cannon, numa conversa com a dupla de hip-hop City Girls, depois de as cantoras sugerirem que o artista deveria começar a usar contracetivos nas suas relações sexuais.

“Aquelas que eu engravidei eram aquelas que deveriam ter engravidado. Sou como um cavalo-marinho em termos de procriação. Estou a ter estes filhos de propósito, não é nenhum acidente”, acrescentou.

Cannon tem sete filhos de quatro relações diferentes, sendo que quatro das crianças nasceram nos últimos sete meses. Entre os filhos do rapper estão os gémeos Moroccon e Monroe, fruto do seu casamento com Mariah Carey.