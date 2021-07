Insolvências aumentaram 16% no primeiro semestre de 2021

Entre os distritos com os valores mais elevados, estão o Porto e Lisboa com 697 e 652 insolvências, respetivamente. Face a 2020, verifica-se um aumento de 33,9% no distrito de Lisboa e de 15,4% no Porto.





As ações de insolvência registaram um aumento de 16,1% no primeiro semestre de 2021, face ao período homólogo de 2020, com um total de 2.806 insolvências, mais 389 que no ano passado, informou a Iberinform esta quinta-feira.

Contudo, no mês de junho este valor foi inferior ao do período homólogo de 2020, com um total de 432 insolvências, menos 52 insolvências (-10,7%), denotando uma tendência de decréscimo deste indicador.

Relativamente à tipologia de ação, os primeiros seis meses do ano fecharam com um aumento de 24% nas Declarações de Insolvência Requeridas (DIR) por terceiros, enquanto as Declarações de Insolvência Apresentadas (DIA) pelas próprias empresas diminuíram 4,1%. Os encerramentos com plano de insolvência aumentaram 43,7% face a 2020, evoluindo de 23 para um total de 33.

Entre os distritos com os valores mais elevados, estão o Porto e Lisboa com 697 e 652 insolvências, respetivamente. Face a 2020, verifica-se um aumento de 33,9% no distrito de Lisboa e de 15,4% no Porto.

Os aumentos mais significativos verificaram-se nos distritos de: Vila Real (+141,7%), Guarda (+64,3%), Castelo Branco (+38,9%), Lisboa (+33,9%), Portalegre (+ 33,3%) e Coimbra (+32,3%). Na Madeira, houve uma subida de 26,3% face a 2020 e em Porta Delgada o incremento situou-se nos 10%.

Por outros lado, seis distritos apresentam uma diminuição nas insolvências: Horta (-66,7%), Angra do Heroísmo (-58,8%), Bragança (-45%), Faro (-30,1%), Santarém (-22,6%) e Beja (-18,8%).

Já por setores, os aumentos mais significativos registaram-se nas atividades de Eletricidade, Gás, Água (+150%), Telecomunicações (+133,3%), Hotelaria e Restauração (+76,6%) e Indústria Extrativa (+75%). No setor da Construção e Obras Públicas, as insolvências cresceram 27,1%, enquanto o Comércio de Veículos teve um incremento de 14,6% face ao ano passado. A Indústria Transformadora foi uma das áreas de atividade onde o aumento das insolvências foi mais reduzido (+3,5%), tal como o setor do Comércio a Retalho (+2%). E apenas o setor dos Transportes diminuiu o número de insolvências, com uma redução de 9,3% face ao mesmo período do ano passado.

Em contrapartida, as constituições cresceram 4,4% em junho face a mês homólogo de 2020 e no total do semestre o crescimento acumulado é de 14,2%, com um total de 20.868 novas empresas criadas, mais 2.599 que no ano passado.

É também em Lisboa e no Porto que o número de constituições é mais significativo, com 6.269 e 3.843 novas empresas, respetivamente. Trata-se de um acréscimo de 8,9% em Lisboa e 14% no Porto.

A Iberinform indica ainda que as constituições aumentaram em todos os distritos, com os crescimentos mais significativos a registarem-se em Bragança (+83%), Horta (+74,2%), Madeira (+64,6%), Beja (+29,8%), Guarda (+27,9%), Angra do Heroísmo (+ +26,8%) e Leiria (+25%).

Por setores, apenas os Transportes apresentam um decréscimo de 36,3% face a 2020. Todos os outros setores de atividade veem crescer o número de novas empresas constituídas com os aumentos mais significativos a verificarem-se nas atividades de Indústria Extrativa (+72,7%), Comércio a Retalho (+42,6%), Agricultura, Caça e Pesca (+34,3%), Telecomunicações (+21,4%) e Construção e Obras Públicas (+20,6%). O setor da Hotelaria e Restauração teve um aumento modesto de 3%, enquanto a Indústria Transformadora apresenta um incremento de 2,7%.