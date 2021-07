Euro2020 poderá estar na origem do aumento de casos no Reino Unido

O Euro2020 poderá estar a contribuir para o aumento de casos de covid-19 no Reino Unido, que recebeu vários jogos da competição de futebol europeia.

Os resultados provisórios de um estudo, levado a cabo pela universidade Imperial College London e pela empresa de sondagens Ipsos Morino, indicam que entre 24 de junho e 5 de julho as infeções quadruplicaram e que uma em cada 170 pessoas em Inglaterra está infetada.

"Vimos o mesmo na Escócia durante o Euro e visitas a Wembley e jogos em Glasgow", disse Paul Eliott, epidemiologista e diretor do programa React da Escola de Saúde Pública do Imperial, citado pela Sky News.

Segundo o especialista, a prevalência do vírus é maior em homens (0,7%) do que nas mulheres (0,5%).

Note-se que o Reino Unido registou, esta quinta-feira, 32.551 novos casos de covid-19 e 35 mortes. Foi o segundo dia consecutivo em que o país registou mais de 32 mil casos diários.

No domingo, o estádio de Wembley em Londres, ainda vai receber a final do Euro'2020, num jogo que deverá contar com casa cheia, uma vez que a Inglaterra vai disputar o título de campeã europeia frente à Itália.