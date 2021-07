Proteção Civil procura por praticante de trail polaco que está desaparecido desde quarta-feira na Madeira

O turista está de férias no arquipélago português e saiu ao final da tarde de quarta-feira do hotel para fazer um percurso pedestre em Porto Moniz.





Um praticante de trail polaco está desaparecido desde quarta-feira, na zona oeste da Serra da Madeira. As buscas pelo turista recomeçaram esta sexta-feira, às 08h, informou o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC).

"Estão envolvidos nas buscas 24 operacionais e oito viaturas dos Bombeiros Voluntários da Calheta, do Corpo de Polícia Florestal, do Serviço Regional de Proteção Civil e da Polícia de Segurança Pública, esta última com dois binómios cinotécnicos e dois drones", referiu a autoridade regional, em comunicado, ao acrescentar que foi disponibilizado apoio psicológico “aos familiares que se encontram na região”.

O homem de nacionalidade polaca, cuja idade ainda não foi revelada, está de férias no arquipélago português e, segundo o comunicado da SRPC, terá saído de Porto Moniz ao final da tarde de quarta-feira para um treino de trail até a Calhete, sem que tivesse regressado ao hotel.

O comandante adjunto dos bombeiros da Calheta, Lino Sá, suspeita que o polaco "estaria a praticar para a prova MIUT [Madeira Island Ultra Trail]”, segundo disse um familiar aos bombeiros, contudo nada está confirmado.

Na quinta-feira, as buscas contaram ainda com o apoio do helicóptero Multi-mission do plano de combate aos incêndios florestais.