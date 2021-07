Audição de José António dos Santos terminada antes da pausa para almoço. Vieira será o segundo da tarde

As audições irão retomar às 14h após uma pausa para almoço e começarão com o empresário Bruno Macedo.





A audição do empresário José António dos Santos já acabou, esta sexta-feira, no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) em Lisboa, confirmou o advogado que representa Luís Filipe Vieira, Magalhães e Silva.

"[José António dos Santos] Já terminou. Vamos ver, quando chegarmos, quem se segue", afirmou o advogado à saída do TCIC. As audições irão retomar às 14h após uma pausa para almoço. A ordem será a seguinte: começará o empresário Bruno Macedo, de seguida Luís Filipe Vieira e por fim Tiago Vieira, filho do presidente do Benfica.

Magalhães e Silva indicou que "em tempo oportuno, o próprio Luís Filipe Vieira esclarecerá" os contornos que o encaminharam para suspender as suas funções como presidente do Sport Lisboa e Benfica, que irá durar "enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação".

Os quatro detidos - Luís Filipe Vieira, o sócio conhecido como o "Rei dos Frangos", José António dos Santos, filho do presidente do Benfica, Tiago Vieira, e o empresário brasileiro Bruno Macedo - deram entrada às 08h49 de hoje no tribunal após pernoitarem pela segunda noite nas instalações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em Moscavide.

A investigação levada à cabo pela designada Operação Cartão Vermelho envolve negócios e financiamentos superiores a 100 milhões de euros, prejudicando o Estado e algumas sociedades. De acordo com o Departamento Central de Investigação e Ação Penal estão em causa as suspeitas de "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento de capitais".