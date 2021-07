Rapaz de 14 anos engasga-se com uma goma e entra em paragem cardiorrespiratória em Penafiel

A vítima recuperou os sentidos no local.





Um jovem de 14 anos entrou em paragem cardiorrespiratória ao engasgar-se com uma goma, na quinta-feira, em Penafiel.

O incidente aconteceu ao início da noite de ontem, na casa do adolescente. Antes de chegarem os Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa ao local, uma vizinha que mora perto do rapaz, também bombeira da corporação, já estava a fazer as manobras de socorro, indicou o Jornal de Notícias.

Com a ajuda dos restantes operacionais, a vítima recuperou os sentidos no local.

De seguida, o jovem de 14 anos, ventilado, foi encaminhado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e mais tarde foi transferido para o Hospital de São João, no Porto, apontou a mesma fonte.