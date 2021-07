Portugal supera os 900 mil infetados desde o início da pandemia. Incidência dispara

Portugal voltou a registar mais de três mil novos casos diários e os internamentos subiram. O país mantém-se na zona vermelha da matriz de risco, com a incidência a disparar tanto a nível nacional, como apenas no continente. Já o R(t) desceu ligeiramente.





Portugal registou, nas últimas 24 horas, 3.194 novos casos de covid-19 e sete óbitos associadas à doença. De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta sexta-feira, o país ultrapassou os 900.000 infetados desde o início da pandemia (902.489) e soma já 17.142 vítimas mortais.

Note-se que este é o terceiro dia consecutivo com mais de três mil contágios diários.

A região de Lisboa e Vale do Tejo registou 1.482 novos casos (46,4%) dos 3.194 diagnosticados em todo o país. No Norte foram confirmados 891 casos de infeção, segue-se o Algarve com 323, o Centro com 319 e o Alentejo com 108. Nos Açores há mais 48 contágios e na Madeira 23.

Dos sete óbitos, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo e três no Norte.

O número de internados subiu e estão agora 617 pessoas nos hospitais portugueses devido à covid-19, mais 18 do que ontem. Destas, 141, mais cinco do que no último balanço, estão em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por outro lado, mais 1.727 pessoas venceram a doença, elevando o número de recuperados para 842.024.

Há agora 43.323 casos ativos, mais 1.460 do que ontem, e as autoridades de saúde têm sob vigilância 71.318 contactos.

A taxa de incidência e o índice de transmissibilidade também foram atualizados esta sexta-feira e Portugal mantém-se na zona vermelha da matriz de risco.

A incidência nacional aumentou de 247,3 casos por cem mil habitantes a 14 dias para 272,0 casos por cem mil habitantes e no continente aumentou de 254,8 casos por cem mil habitantes para 280,5.

Já R(t) nacional desceu ligeiramente de 1,20 para 1,18. Quando considerado apenas o território continental, o R(t) era de 1,20 também e é agora de 1,19.

O boletim da DGS revela ainda que há 130 concelhos com mais de 120 novos casos por cem mil habitantes - o limite de incidência estabelecido pelo Governo. Há uma semana eram 87.

O concelho onde a situação é mais crítica é Loulé, com 1.016 casos por cem mil habitantes, seguido de Albufeira (997) e Avis (787).