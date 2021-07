Um morto e sete feridos em acidente com quatro viaturas na Guarda

Um acidente, que envolveu quatro viaturas, esta sexta-feira, na Guarda, provocou um morto e sete feridos ligeiros.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários da Guarda, Paulo Sequeira, citado pela agência Lusa, o acidente ocorreu pelas 13h05 e envolveu quatro viaturas que circulavam no sentido descendente da Via de Cintura Externa da Guarda (VICEG).

“Foi uma colisão entre dois veículos, seguida da colisão com outros dois”, explicou.

A vítima mortal trata-se de um homem, com cerca de 30 anos.

Sete pessoas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o serviço de urgências do Hospital da Guarda.