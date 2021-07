GNR detém jovens que arrancaram lombas da estrada junto ao Estádio do Algarve

A GNR deteve em flagrante, esta quarta-feira, um homem e duas mulheres, de 18, 19 e 21 anos, respetivamente, pelo crime de dano qualificado, nas imediações do Estádio Algarve, em Faro.

"No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda constataram que várias lombas redutoras de velocidade haviam sido retiradas e danificadas do seu respetivo local. Os militares deparam-se com uma viatura suspeita nas imediações daquela zona e após uma abordagem à viatura, observaram três ocupantes no seu interior", começa por referir a força de segurana, num comunicado emitido esta sexta-feira.

Durante uma busca ao veiculo, os militares encontraram no seu interior "várias peças das referidas lombas bem como diversas ferramentas utilizadas para as desmontar", levando à detenção dos três suspeitos.

"As referidas lombas tinham sido montadas naquele local, durante o próprio dia", indica a GNR.

Os detidos foram hoje presentes no Tribunal Judicial de Faro, para aplicação das medidas de coação, que ainda não são conhecidas.

A GNR sublinha que se mantém "atenta a este tipo de ilícitos que, para além de constituírem um crime qualificado, pelo dano em objetos destinados ao uso e utilidade pública, atentam à segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública".