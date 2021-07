Marta Temido: "Não pedi para sair. Estamos em pandemia e há o PRR para executar"

A ministra da Saúde clarifica que quando não afasta cenário de desconfinamento está a pensar numa situação em que a pressão da covid-19 voltasse a ser extrema e recusa divergência com o PR ou que tenha pedido para sair do Governo. Admite cansaço, mas também que as dificuldades da pandemia a têm tornado uma pessoa mais tolerante. Exemplo inglês pode ser seguido cá? Há apreensão mas admite que não está fechado. A vantagem, assume, é que vai dar para ver como corre lá.





Foi um conselho de ministros mais demorado esta semana. Dentro do Governo há consenso sobre como responder a esta quarta vaga?

Os conselhos de ministros são sempre dias pesados na vida no Governo. Os dias com pandemia covid são mais complexos, sobretudo quando estamos em fases menos claras relativamente à situação pandémica. Quando estamos numa fase de transição, em que já temos vacinação mas não podemos abandonar por completo as medidas não farmacológicas, é mais difícil tomar decisões. Estamos perante uma doença que já não é nova mas numa fase nova.

Disse que a situação não é tão clara porque não se percebe a trajetória ou o que pode ser mais eficaz?

Quando digo que não é tão clara é porque é menos evidente qual é a melhor opção a tomar. O que temos com clareza é que os números estão a subir. Na última semana temos um aumento de 54% na incidência. Agora o que sabemos é que estamos a tentar maximizar uma arma que antes não tínhamos, que é a vacinação. Se não fosse a variante delta, com esta taxa de vacinados estaríamos muito mais confortáveis e tranquilos.

Tem estimativas?

Não, mas temos a perceção de que se a variante delta não tivesse aparecido a situação seria diferente. Portanto, não digo que a situação epidemiológica não seja clara, a melhor forma de reagir perante ela é que é menos preto ou branco. O senhor primeiro-ministro tem dito muitas vezes que quando a situação é muito crítica, não resta dúvida sobre o que é preciso fazer. Quando está muito tranquila, também não resta dúvida. Estas zonas na sombra é que são mais difíceis. Neste momento temos três circunstâncias que poderão ter um efeito. Por um lado, o encerramento das aulas.

As crianças e jovens vão estar menos juntas.

Sim, poderão estar mais na rua, mas apesar de tudo não é o ambiente de sala de aula fechada. As escolas foram sempre a última coisa que dissemos que queríamos fechar, mas em termos de eficácia é uma das medidas que retira mais contactos. Nas férias escolares o movimento nas grandes cidades abranda. Este é um fator que vamos ver agora se potencia aquilo que se pretende, que é achatar. Por outro lado temos a vacinação: são 850 mil doses que esperamos ter a mais esta semana. E em terceiro lugar, o efeito das temperaturas. Da mesma forma que ficámos muito vulneráveis com o frio, à partida, sendo um vírus respiratório, o que alguns especialistas têm dito é que seria muito estranho se não houvesse um abrandamento.

Foram esses fatores que levaram a aliviar as restrições de horários, substituindo-as pelo certificado digital?

São restrições diferentes. Não é uma restrição ‘porta fechada’, mas é um condicionamento. Perguntava-me sobre consenso, o Governo decide por consenso e é do debate entre todos que se encontram as soluções que melhor refletem a sociedade, que não é só saúde.

No conselho de ministros é a voz mais cautelosa?

Eu sou ministra da Saúde, portanto não me vou transformar na ministra das Finanças ou da Agricultura. Cada um tem de fazer o seu papel e os conselhos de ministros têm essa riqueza. À Saúde cabe a preocupação com a saúde, mas sabendo bem que saúde não é só serviços de saúde, também é o resultado da economia, da estrutura social. A saúde mental das pessoas começa a estar visivelmente afetada pela exposição a estas variações, à incerteza. A política do Governo em relação a medidas não farmacológicas tem sido sempre a mesma: medidas proporcionais.

Uma estratégia que chegou a ser contestada noutras fases por epidemiologistas como Manuel Carmo Gomes, que alertaram que dessa forma se corre atrás do vírus.

Sim, mas aí foi mesmo uma escolha. Se não formos proporcionais, a sociedade não entende. Uma das coisas que se dizia era que podíamos ter sido mais precoces no fechamento no final do outono, início do inverno. Na altura a perceção social não era de modo a aceitar esse fechamento e temos tido até agora em Portugal uma coisa que nos tem sido muito favorável, que é termos feito o combate à pandemia com uma relativa adesão social.

Sente isso mesmo agora?

Sinto. Claro que sabemos que há incumprimentos, saturação, mas acho que as pessoas têm genericamente acatado. E o incumprimento tem de ser combatido com informação, educação.

Olhando para trás, podia ter havido uma atuação mais rápida em Lisboa em maio? Acabámos por ver no Algarve e no Norte o mesmo fenómeno, com mais concelhos a recuar no desconfinamento.

Há fatores que nos levam a não reagir a este aumento de casos como reagiríamos há um ano. Hoje vemos os casos a subir e vemos internamentos a subir, mas felizmente não sobem à mesma velocidade. A vacinação é o grande escudo, embora todos os escudos tenham falhas. A verdade é que tivemos a penetração da variante delta numa altura em que estávamos mais desconfinados do que outros países. Temos andado em contraciclo, tivemos um janeiro e um fevereiro muito maus, baixámos muito a incidência com um confinamento prolongado e quando a variante delta se começou a espalhar já estávamos mais desconfinados do que outros países.

Além do azar no timing, não houve excesso de confiança?

A questão dos tempos é muito importante. A corrida contra o tempo da vacina é mesmo uma realidade.

Em maio não havia uma sequenciação genética tão contínua. Houve 15 dias sem dados, que foi quando a variante delta ganhou um peso maior em Lisboa. Porque é que a análise não foi intensificada mais cedo?

O INSA fez uma alteração da metodologia. Nessas semanas o que aconteceu foi que o método de análise deixou de ser uma vez por mês para passar a ser uma extração semanal. Houve um intervalo nessa perceção dos nossos resultados, não quer dizer que a situação não estava a ser acompanhada. Aliás foi isso que determinou que numa fase precoce tenhamos restringido a circulação na Área Metropolitana de Lisboa, porque tínhamos estimativas da prevalência da variante delta baseadas nos resultados PCR que já apontava para 50%, 60% e antecipou-se o que viria a ser um espalhamento no país e ao nível da Europa. A Alemanha restringiu os voos para Portugal, mas agora já foram repostos porque também têm a variante delta dominante.

O Governo impõe agora certificados digitais na restauração nos concelhos de risco ao fim de semana e nos hotéis. Há muitos casos associados a estes setores?

Não, a questão é a seguinte: quando limitámos os horários não foi só para restauração, limitámos para todas as atividades exceto aquisição de bens essenciais ao fim de semana à tarde. Isto com base no que foi a experiência no final do ano passado: apesar de tudo, enquanto tivemos essas medidas em vigor, não baixamos a pique mas controlámos a subida. Sabemos que o que resolve mesmo é ficar em casa, mas não nos podemos permitir isso, por todas as razões. A estratégia tem sido procurar sempre formas de cortar a transmissão. Onde é que as pessoas estão mais expostas: locais de convívio, interiores, sem máscara. E é nessa lógica que agora se adaptam as medidas. Em termos epidemiológicos, o que sabemos é que a maioria dos casos têm origem familiar, agora isso resulta dos inquéritos e também pode resultar de ser mais fácil de fazer essa ligação quando há um caso em casa.

Tem sido muito questionada a constitucionalidade destas novas medidas. Sendo jurista de formação, sente-se confortável ou estaria mais com a declaração de estado de emergência?

O estado de emergência tem um peso, foi pensado para um enquadramento que não é um enquadramento pandémico, portanto desde logo há essa dissonância entre aquilo para o qual o nosso estado de emergência foi concebido e uma pandemia no século XXI. Penso que tem havido uma preocupação muito grande, e tem mesmo, com os princípios em presença, do seu equilíbrio e da proporcionalidade das escolhas, portanto nessa medida sim, sinto. É evidente que um quadro diferente, que espero que exista para uma outra pandemia, poderá dar maior certeza.

O Governo criou agora uma comissão para rever o quadro jurídico e avaliar uma nova uma lei de emergência. Porque é que não o fez mais cedo?

Um contexto de crescimento exponencial não é provavelmente o melhor momento.

Não podia ter avançado no ano passado?

Falámos muito disso. Há muita coisa que se começa a redigir e acaba por se optar por deixar ficar. Começámos a fazer alguns exercícios de escrita de alteração de algumas normas, até ao nível da lei de saúde pública. Achámos que não era o melhor momento quando estamos debaixo das circunstâncias. É bom haver algum distanciamento.

Já recusou várias vezes afastar o cenário de um novo confinamento.

Sim, recusei a afastar. Espero que não aconteça, espero que não seja necessário, mas estamos a falar de uma pandemia e de uma pandemia que tem contornos que ainda não conhecemos completamente. É evidente que todas as vacinas que administramos tornam esse cenário mais longínquo e mais um cenário perfeitamente hipotético.

Mas em que cenário concreto é que admite que o país possa ter de confinar?

O cenário de saturação do sistema de saúde é um cenário extremo e de alarme social.

Portanto não é algo que esteja em causa se for atingida a linha vermelha das 245 camas de UCI ocupadas, a única que ainda não foi ultrapassada.

Não. As 245 camas são um indicador. Sabemos que 245 camas é muito menos do que já tivemos ocupado, não queremos chegar aí.

Quando tivemos 900 camas de UCI ocupadas, chegou a haver um total de 1400 camas de UCI a serem utilizadas mas isso só foi possível porque se interromperam cirurgias. Admite um confinamento como medida só num cenário desses ou num cenário intermédio em que fiquem em causa cirurgias e resposta aos outros doentes?

Não creio que isso seja sequer equacionável.

Pergunto-lhe no sentido de clarificar este debate das últimas semanas, em que o PR recusa um novo confinamento e o Governo parece deixá-lo em aberto.

Penso que todos desejamos que tal cenário não aconteça, não se torne necessário. E que todos tudo faremos para que não estejamos sequer lá perto. Custou-nos tanto o estado de emergência, o fechamento das escolas, que aquilo que claramente dizemos é que não queremos lá chegar. Agora, num cenário de hipóteses, afastar qualquer solução não me parece possível... depois se calhar também é uma maneira de expressão.

Assume uma divergência com o PR nesta matéria?

Não. Cada declaração tem o seu contexto e mesmo uma pessoa relativamente inexperiente nestas lides sabe que às vezes o contexto em que falamos é interpretado de uma forma que não é exatamente a que queremos dar às palavras. A forma como vejo as declarações de todos os que se pronunciaram sobre essa matéria é que não queremos chegar lá nem perto.

