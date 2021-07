Jennifer Lopez impressiona fãs em novo videoclip com muita dança e flexibilidade

Jennifer Lopez lançou esta sexta-feira o videoclip da música com o cantor Rauw Alejandro "Cambia El Paso", com imagens muito caraterísticas da cantora.

Aos 51 anos, J.Lo continua a impressionar todos e todas com a sua excelente forma física, dança misturada com alguma flexibilidade ao longo de vários momentos do videoclipe.

A cantora admitiu que está no “melhor momento da sua vida”. No início deste ano separou-se de Alex Rodriguez e voltou a reacender uma paixão do passado com Ben Affleck.

"Estou bem. Amo a minha vida neste momento. Amo o que estou a fazer. Amo onde estou. Amo a pessoa em quem estou continuamente a evoluir e a tornar-me. E este tipo de alegria, de felicidade, este tipo de amor inspira-me sempre", observou, ao dizer que enquanto "algumas pessoas se inspiram quando estão de coração partido, no seu caso é o oposto". "Quando me sinto muito bem, sinto que faço realmente a melhor música", apontou a cantora.

Veja aqui o videoclip da música "Cambia El Paso":