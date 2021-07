UE tem as doses necessárias para vacinar 70% da sua população adulta

A União Europeia tem 366 milhões de adultos. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, 44,1% dos adultos com mais de 18 anos estão com a vacinação completa.





A União Europeia (UE) já tem a quantidade necessária de doses para vacinar 70% da sua população adulta, confirmou, este sábado, a presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula Von der Leyen.

"Este fim de semana entregamos vacina suficiente aos Estados-membros para imunizar totalmente pelo menos 70% da população adulta neste mês. Até amanhã [domingo], cerca de 500 milhões de doses terão sido distribuídas em todas as partes da Europa", adiantou von der Leyen, ao acrescentar que “a UE cumpriu sua promessa”.

Até à data, o programa de compra conjunta de vacinas da UE, gerido pela Comissão Europeia (CE), forneceu 330 milhões de doses da vacina BioNTech/Pfizer, 100 milhões da AstraZeneca, 50 milhões da Moderna e 20 milhões da Johnson & Johnson (recorde-se que esta vacina só requer uma dose para a imunização contra a covid-19).

Ursula Von der Leyen disse que "a covid-19 ainda não foi derrotada” e que a CE está preparada “para continuar a fornecer vacinas - também contra novas variantes”.

“Agora os Estados-membros devem fazer tudo o que puderem para garantir que a vacinação progrida. Enquanto estaremos todos seguros", apontou a presidente da CE, ao acrescentar que a campanha de vacinação europeia “tem acelerado bastante desde o início do ano”. “Só juntos podemos sair bem desta crise", afirmou a presidente da Comissão.

Recorde-se que no início de 2021, a UE passou por uma fase crítica, na qual teve dificuldades em negociar contratos com laboratórios, nomeadamente com a AstraZeneca, que não cumpriu as entregas esperadas pela UE.

A União Europeia tem 366 milhões de adultos. Segundo o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças, 44,1% dos adultos com mais de 18 anos estão com a vacinação completa.