Dua Lipa processada por partilhar fotografia de si própria no Instagram

Um paparazzo processou a cantora Dua Lipa por partilhar uma fotografia de si própria no Instagram, acusando-a de violação de direitos de autor.

A fotografia em questão mostra a cantora do recente álbum Future Nostalgia a sair do aeroporto foi tirada por uma paparazzo, que indicou que a fotografia foi partilhada pela arista para propósitos de marketing. "A sua conta [no Instagram] é monetizada", afirmou, segundo a Integral Images, empresa na qual trabalha.

O paparazzo está a pedir uma indemnização de 127 mil euros e a garantia de que Dua Lipa não voltará a violar os direitos de autor das suas fotografias.