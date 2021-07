Kim Kardashian vai fechar temporariamente marca de maquilhagem

Kim Kardashian surpreendeu os fãs ao decidir que irá encerrar temporariamente a marca de maquilhagem KKW Beauty. A socialite prometeu, numa publicação no Instagram, que haverá uma mudança que irá trazer uma nova imagem e novas fórmulas de maquilhagem da marca.

"Para os nossos consumidores leais, tudo começou com um kit de contornos e que se expandiu para os olhos, bocas, corpo, com muitas coleções incríveis nos últimos quatro anos. No dia 01 de agosto, à meia-noite, vamos fechar o KKW Beauty para voltarmos com uma marca completamente nova e com novas fórmulas que são mais modernas, inovadoras, e com um look novo, elevado e sustentável”, começou por dizer a estrela do programa Keeping Up With The Kardashians, que terminou este ano, após 20 temporadas.

A empresária disse que está ansiosa com a transformação da marca e que a sua equipa está a trabalhar para melhorar o conceito da KKW, inclusive a modo de compra de todos os produtos da socialite em apenas um único site.

"Obrigada por partilharem esta incrível jornada comigo. Prometo que não vamos ficar offline por muito tempo”, rematou Kim.