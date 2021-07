Príncipe Harry e Meghan Markle recebem prémio por formar família apenas com dois filhos

A instituição de caridade, que se preocupa com impacto humano no planeta, Population Matters disse que o casal é um “modelo para os outros”.





O príncipe Harry e Meghan Markle receberam um prémio de honra de uma instituição de caridade por decidirem ter apenas dois filhos, frutos do seu casamento.

A instituição de caridade, que se preocupa com impacto humano no planeta, Population Matters disse que o casal é um “modelo para os outros” depois de terem tomado a “decisão iluminada” de ter uma família pequena de quatro pessoas.

Note-se que, em 2019, Harry e Meghan disse à British Vogue que estavam a planear ter apenas dois bebés para reduzir o impacto no ambiente.

Numa declaração, a instituição indicou que "ter uma família mais pequena reduz o nosso impacto na Terra, e proporciona uma melhor oportunidade para que todos os nossos filhos, os seus filhos e as gerações futuras floresçam num planeta saudável", citada pela Sky News.

Os duques de Sussex irão receber quase 600 euros para doar a uma instituição de caridade à sua escolha, juntamente com outros nove beneficiários que também foram homenageados no âmbito do Dia Mundial da População da ONU, no dia 11 de julho.

Harry e Meghan são pais de Archie, de dois anos, e de Lilibet "Lil" Diana, que nasceu em junho de 2021.