Seis pessoas detidas nos acessos a praias de Oeiras

Seis pessoas foram detidas, no sábado, nos acessos e interfaces balneares das praias de Santo Amaro de Oeiras e Algés, anunciou ontem a PSP. Segundo o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa (Cometlis), em comunicado, foram "identificados e revistados várias dezenas de indivíduos que se deslocavam para as praias" de Oeiras, tendo sido detidas seis pessoas por diversos crimes: duas pessoas foram detidas por posse de armas brancas, um detido com um mandado de detenção, outro por posse de arma de fogo e o último por falta de habilitação para conduzir.

Por outro lado, importa referir que foi detido um sexto indivíduo por resistência e coação sobre funcionário, tendo-lhe sido apreendidos cerca de seis doses de haxixe, vários comprimidos anabolizantes e ainda a quantia de mais de sete mil euros por se suspeitar da sua proveniência ilícita. As autoridades apreenderam ainda três armas brancas no chão, que foram arremessadas à sua chegada, sem que se conseguisse identificar a quem pertenciam.

Os detidos foram notificados para comparecer no Ministério Público de Oeiras na próxima segunda-feira.