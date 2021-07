Vieira e JJ

Como benfiquista de gema, e sobrinho direito de Cosme Damião, tenho pena de que JJ não vá à vida com L.F. Vieira. Sobre as manigâncias deste último, falava-se há muito, e eu já não esperava nada do MP. Nem depois da última volta de Jesus, num avião privado (com dinheiro de quem?). Nem depois de uma estranha e quase total renovação da equipa, sem direito a campeonato, e com chorudas comissões certamente pagas a alguém. Ainda por cima, consta de JJ é do Sporting, e o treinador do Sporting, Ruben Amorim, é que é do Benfica. Porque não trocam?

Parece que Vieira, muito íntimo de JJ, nunca arriscaria numa pessoa como Amorim, ainda por cima com o risco de gostar do Benfica, a não aceitar manigâncias que prejudiquem o clube.