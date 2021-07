Efemérides de 12 de julho

Em 2017, o ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado a 9,5 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, num dos processos da operação Lava Jato, entretanto desconsiderado.





1690 Na Batalha de Boyne, há 31 anos, Guilherme D'Orange (1650-1702, Príncipe de Orange e conde de Nassau) venceu o rei Jaime II da Grã-Bretanha, tornando-se ele próprio Rei de Inglaterra, alardeando convicções antipapais e protestantes.

1806 Dezasseis estados imperiais germânicos bonapartistas abandonaram o Sacro Império Romano-Germânico e formaram há 215 anos a Confederação do Reno – que só perdurou até 1813 (depois do fracasso de Napoleão na campanha russa).

1902 Foi patenteado há 119 anos o processo de fabrico de barbitúricos, definido por Adolf von Baeyer (1835-1917), Nobel da Química 1905 (em que ele descobrira o ácido de barbitúrico em 1864).

1906 Foi reabilitado há 115 anos o capitão Alfred Dreyfus (1855-1939) do Estado Maior da França, condenado em 1894 por traição, com base em provas falsas, no que foi considerado um dos mais escandalosos casos de anti-judeísmo em França, e levou o consagrado escritor naturalista francês Emile Zola (1840-1902) a lançar o Manifesto em sua defesa intitulado J’Accuse..

1945 A Conferência Inter-académica Luso-brasileira da Língua Portuguesa foi inaugurada há 76 anos na Academia de Ciências de Lisboa, a fim de debater a unificação ortográfica do idioma comum aos dois países, vindo o acordo daqui resultante a ser adoptado apenas por Portugal, através do Decreto n.º 35 228, de 8 de Dezembro de 1945.

1949 França abriu há 72 anos o primeiro banco de sangue de uso civil constituído no mundo.

1994 O Museu do Chiado, albergando o acervo do Museu de Arte Contemporânea, danificado pelo incêndio da baixa de Lisboa em 1988, foi inaugurado há 27 anos.

2006 Israel bombardeia o sul do Líbano há 15 anos, dando início à Segunda Guerra do Líbano.

2010 A permuta de terrenos do Parque Mayer com os da antiga Feira Popular, em Entrecampos, Lisboa, negócio celebrado em 2005 entre a Bragaparques e a Câmara dirigida pelo PSD, foi anulada há 11 anos pelo Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa.

2014 Terminaram há 7 anos as Olimpíadas Internacionais de Matemática, na cidade do Cabo, na África do Sul, nas quais, Portugal conquistou duas medalhas de prata, três de bronze e uma Menção Honrosa.

2017 O ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tido nas sondagens como vitorioso nas próximas presidenciais brasileiras, foi condenado a 9,5 anos de prisão pelos crimes de corrupção passiva e branqueamento de capitais, num dos processos da operação Lava Jato, entretanto desconsiderado.

2021 O Presidente Macron deve anunciar hoje ao princípio da noite para França novas medidas por causa do Covid 19.