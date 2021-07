Na vitória ou na derrota, Adele mostra o seu orgulho inglês

A cantora britânica acompanhou o desempenho da seleção inglesa no Euro 2020 e fez questão de partilhar isso com os seus fãs nas redes sociais.





Mesmo com a derrota em casa, Adele fez questão de publicar uma fotografia no Instagram a agradecer o esforço da seleção inglesa na final do Euro 2020.

Vestida a rigor, a cantora britânica escreveu na descrição: "Deixaram-nos tão orgulhosos! Trouxeram para casa o nosso jogo e uniram-nos a todos".

Este domingo, a Inglaterra defrontou a Itália, no estádio de Wembley, na final do Europeu de 2020. O jogo ficou resolvido apenas nas grandes penalidades, com os italianos a levar a taça de campeão europeu, sucedendo assim a Portugal.