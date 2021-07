GNR encerra restaurante que funcionava para além do horário permitido durante a pandemia em Famalicão

O proprietário do estabelecimento foi autuado por incumprimento do horário e pela venda de bebidas alcoólicas.





Um restaurante foi encerrado, este domingo, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por incumprir as normas em vigor devido à covid-19, em Vila Nova de Famalicão.

Durante uma operação de fiscalização a estabelecimentos, a GNR encontrou um restaurante com 37 pessoas no interior, a funcionar após o horário de expediente permitido durante o fim de semana, no período de combate ao vírus SARS-CoV-2, indicou a força de segurança em comunicado, esta segunda-feira.

Os militares elaboraram autos de contraordenação a todos os clientes por “violação da limitação à circulação” e ainda autuaram o proprietário do estabelecimento por “inobservância do dever de encerramento do estabelecimento e venda de bebidas alcoólicas”, apontou o comunicado.