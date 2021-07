Filhos de Eddie Murphy e Martin Lawrence assumem namoro

Eddie Murphy e Martin Lawrence são dois dos nomes mais conhecidos do humor em Hollywood e agora as reuniões familiares prometem ter gargalhadas a dobrar, uma vez que os filhos dos atores estão a namorar.

Foi através das redes sociais que Jasmin Lawrence, de 25 anos, revelou o seu namoro com Eric Murphy, de 32, ao partilhar uma mensagem de aniversário dirigida ao seu mais que tudo.

“Feliz aniversário, meu amor! Sou incrivelmente abençoada em conhecer-te, amar-te e ter-te ao meu lado. Um brinde a muitas outras bênçãos, risadas e memórias lindas! Amo-te muito”, escreveu.

Sublinhe-se que Eddie Murphy e Martin Lawrance são amigos há vários anos. Os dois atores contracenaram juntos em Até que a Fuga os Separe (1999) e O Príncipe das Mulheres (1991).

Jasmin é a filha mais velha de Martin Lawrence, fruto do seu casamento com Patricia Southall, tal como Eric, filho mais velho de Eddie Murphy com Paulette McNeelly.

Tal como os pais, o casal também quer construir uma carreira na indústria do cinema.