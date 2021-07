Há quase quatro meses que não havia tantos infetados com covid-19 nos hospitais portugueses

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1.782 casos do novo coronavírus e oito vítimas mortais, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira. Deram entrada nos hospitais portugueses mais 57 pessoas com covid-19, elevando o número de internados para 729. É preciso recuar até 23 de março, quando estavam 743 pessoas internadas, para encontrar um número tão elevado. O rácio de transmissibilidade (RT) diminuiu, mas a taxa de incidência de novos casos disparou, tanto a nível nacional como apenas continental.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que concentrou o maior número de novos casos: 864. O Norte soma mais 536 contágios, o Centro 87, o Alentejo 38 e o Algarve 202. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira há 40 e 15 novas infeções, respetivamente.

Das oito vítimas mortais registadas no último dia, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Norte, outras duas no Centro e uma no Algarve.

O RT e a taxa de incidência de novos casos foram atualizados esta segunda-feira. Segundo o boletim, Portugal tem uma incidência de 315,6 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, um aumento face aos 272 registados na última atualização, e Portugal continental de 325,2, um aumento de 44.7 valores. O RT situa-se nos 1,16 tanto a nível nacional, como quando considerado apenas o continente. Na última análise da DGS, partilhada na sexta-feira, este valor era de 1,18 em Portugal e 1,19 em Portugal continental.

O número de internamentos voltou a subir, tanto em enfermarias como em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Há agora 729 pessoas com sintomas da covid-19 internadas nos hospitais portugueses, mais 57 do que ontem. Em UCI há 163 doentes, mais dez do que na véspera. Desde 23 de março, quando estavam hospitalizadas 743 pessoas com covid-19, que o número de internamentos não era tão elevado.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 909.756 casos de SARS-CoV-2, 46.048 dos quais permanecem ativos – mais 746 do que ontem –, e 17.164 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 1.028 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 846.544. Atualmente, as autoridades de saúde têm 74.899 contactos em vigilância, mais 1.137.

Veja aqui o comunicado na íntegra.