Look de Bella Hadid no Festival de Cannes foi o centro das atenções

Bella Hadid marcou presença no festival de Cannes, em França, este fim de semana, e o look usado pela modelo para a apresentação do filme ‘Tre Piani’, de Nanni Moretii, não passou despercebido.

A modelo, de 24 anos, usou um vestido preto, comprido, da autoria de Daniel Roseberry, diretor criativo da marca Schiaparelli. O decote acentuado da peça foi coberto por um enorme colar, com a forma de dois pulmões.

“Obrigada, Daniel Roseberry. Esta criação é um sonho tornado realidade. Arte e realidade. A tua mente e tu são realmente incríveis”, escreveu Bella Hadid, na legenda de uma imagem partilhada no Instagram.