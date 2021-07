PSP encerrou seis estabelecimentos e registou 40 contraordenações no fim de semana

A PSP encerrou seis estabelecimentos comerciais e registou 40 contraordenações, durante o fim de semana, no âmbito da fiscalização às medidas para combater a pandemia, revelou esta segunda-feira.

Aquela força de segurança adiantou ainda, citada pela agência Lusa, que realizou 307 ações de fiscalização entre sexta e domingo, período em que entraram em vigor novas regras, como a exigência de certificado digital ou teste negativo à covid-19 para estar no interior dos restaurantes dos concelhos de risco elevado e muito elevado.

As ações de fiscalização resultaram no encerramento de seis estabelecimentos e no levantamento de 40 contraordenações, na maioria devido ao consumo de bebidas alcoólicas na via pública e pela não utilização de máscara.