É oficial: João Mário e Inter de Milão rescindem contrato

João Mário e o Inter de Milão rescindiram contrato, oficializou, esta segunda-feira, o clube italiano.

"O Internazionale anuncia que chegou a um acordo com o futebolista João Mário para a rescisão de contrato com o clube", lê-se num comunicado divulgado no site do Inter de Milão, sem adiantar mais pormenores.

O jogador, de 28 anos, saiu do Sporting, no verão de 2016, para jogar no Inter de Milão e tinha ainda mais um ano de contrato pela frente.

A rescisão de contrato aumenta assim as especulações de que o ex-jogador dos 'leões' será a nova aposta do Benfica.