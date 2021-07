Maiores de 23 anos já podem fazer autoagendamento da vacina contra a covid-19

O autoagendamento da vacina contra a covid-19 em Portugal já está disponível para pessoas com 23 anos ou mais.

A marcação pode ser feita através da plataforma da Direção-Geral da Saúde .

Recorde-se que este processo permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação.

Portugal está apostar na aceleração da vacinação como a arma mais eficaz para travar a propagação da covid-19 no país. Só numa semana, entre 5 e 11 de julho, foram administradas um milhão de vacinas superando a meta inicial de 850 inoculações.