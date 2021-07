Sociedade

12 de julho 2021

MAI analisa relatório da Inspeção-Geral da Administração Interna sobre atuação da PSP nos festejos do Sporting

Recorde-se que milhares de pessoas se concentraram junto ao estádio de Alvalade e em algumas ruas de Lisboa para festejar a vitória do Sporting, a 11 de maio, quebrando as regras impostas para combater a pandemia de covid-19. O prazo de entrega do inquérito terminava esta segunda-feira.