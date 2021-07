Registada maior subida no número de internados com covid-19 desde fevereiro

O efeito do fim de semana já se fez sentir nos números da covid-19 de ontem: Portugal registou, nas últimas 24 horas, 1782 casos do novo coronavírus e oito vítimas mortais, de acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Ainda que o número de casos registados esteja abaixo da média dos últimos sete dias (2741) está ligeiramente acima da média dos últimos 30 (1767) e tendo em conta que a atividade laboratorial reduz-se aos fins de semana.

No que diz respeito às idades dos novos infetados é possível verificar que existem 189 entre os 0 e os 9 anos, 245 com idades compreendidas entre os 10 e os 19 anos, 427 entre os 20 e os 29, 261 entre os 40 e os 49 – esta é a faixa que acumula o total de casos mais elevado, desde março do ano passado, ascendendo a 151 006 –, 153 entre os 50 e os 59, 72 entre os 60 e os 69, 43 entre os 70 e os 79 e 24 com 80 ou mais anos.

Lisboa e Vale do Tejo com mais casos Lisboa e Vale do Tejo foi a região que concentrou o maior número de novos casos: 864. O Norte contabiliza mais 536 contágios, o Centro 87, o Alentejo 38 e o Algarve 202. Nos arquipélagos dos Açores e da Madeira há 40 e 15 novas infeções, respetivamente.

O rácio de transmissibilidade (RT) diminuiu, mas a taxa de incidência de novos casos disparou, tanto a nível nacional como apenas continental. A incidência de covid-19 situa-se agora nos 315,6 por cem mil habitantes no território nacional e 325,2 no Continente e estes constituem os valores mais altos registados desde 15 de março, quando se iniciou a divulgação pública destes dados. O índice de transmissibilidade, desceu para 1,16 na globalidade do território nacional e no Continente.

É de recordar que, na passada sexta-feira, a incidência era de 254.8 casos por cem mil habitantes a 14 dias – 172.8 na semana anterior, ao nível nacional, e 176.9 no Continente – e o Rt de 1.20 tanto no Continente como – 1.14 ao nível nacional e 1.15 no Continente.

idosos pesam De acordo com os mesmos dados, 729 pessoas encontram-se internadas nos hospitais do país, mais 57 do que no dia anterior. Isto significa que, corresponde ao maior aumento em 24 horas desde o dia 9 de fevereiro. Importa referir que 163 estão em unidades de cuidados intensivos.

Em relação às oito mortes registadas, ocorreram no Norte (dois óbitos), em Lisboa e Vale do Tejo (três), no Centro (duas) e no Algarve (uma). Duas delas foram na faixa etária dos 70 aos 79 e as restantes seis na faixa das pessoas com 80 ou mais anos.

No entanto, desde março do ano passado, perderam a vida duas crianças com idades compreendidas entre os 0 e os 9 anos, o mesmo número entre os 10 e os 19 anos, 12 jovens entre os 20 e os 29 anos, 44 entre os 30 e os 39 anos, 156 entre os 40 e os 49 anos, 475 dos 50 aos 59 anos, 1.546 dos 60 aos 69 anos, 3.670 entre os 70 e os 79 anos e este número ascende aos 11.257 para a camada com 80 ou mais anos.

Desde o início da pandemia, morreram 5376 pessoas no Norte, 3032 no Centro, 7308 em Lisboa e Vale do Tejo, 974 no Alentejo, 370 no Algarve, 34 nos Açores e 70 na Madeira.

Portugal registou, desde o início da pandemia, 909 756 casos de SARS-CoV-2, 46 048 dos quais permanecem ativos – mais 746 do que ontem –, e 17.164 não resistiram. Nas últimas 24 horas, 1028 pessoas recuperaram da doença, elevando o total para 846 544. Atualmente, as autoridades de saúde têm 74 899 contactos em vigilância, mais 1137 casos.