O trabalho é deficiente na generalidade do país, mais por culpa dos gestores nacionais, do que dos trabalhadores.





Vasco de Mello. o ex-presidente da Brisa e actual líder da holding José de Mello, celebrou o final do ano de conferências sobre o seu bisavô Alfredo da Silva, com uma entrevista ao Público em que sublinha a necessidade de trabalhar mais para resolver os problemas económicos do País.

No entanto, os trabalhadores portugueses já comprovaram que são grandes, não só no estrangeiro, mas mesmo em empresas portuguesas com gestão estrangeira (caso, ainda há pouco tempo, da Autoeuropa).

Conclusão, o trabalho é deficiente na generalidade do país, mais por culpa dos gestores nacionais, do que dos trabalhadores. Ultimamente também vão surgindo gestores melhores nacionais (como na AutoEuropa,, onde um gestor português substituiu um alemão). Talvez se chegue ao sítio. O que pensará disto tudo Vasco de Mello? Que afinal é culpa de gente como ele, a má situação económica do trabalho português?