Mais de 50% dos adultos da União Europeia já estão totalmente vacinados contra a covid-19

Mais de metade dos adultos da União Europeia (UE) já tem a vacinação completa contra a covid-19. O anúncio foi feito esta terça-feira pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

“Mais de metade de todos os adultos da UE está agora completamente vacinad”, escreveu a responsável no Twitter.

“É importante vacinarmo-nos para nos mantermos a salvo das variantes e evitar uma nova onda de infeções”, acrescentou.

A presidente da Comissão Europeia lembrou ainda que “já foram entregues doses suficientes à UE para vacinar 70% dos adultos”.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa