Pode receber a segunda dose da AstraZeneca sem marcação

Quem não tiver recebido a segunda dose da vacina da AstraZeneca não precisa de marcar a administração, basta dirigir-se ao respetivo centro no horário específico para esta modalidade de vacinação, segundo a task force.

Os utentes que se encontram nesta situação e que não tenham ainda sido contactados pelos serviços de saúde, devem dirigir-se "proativamente ao mesmo centro de vacinação covid-19 (CVC) onde tomaram a primeira dose" para receber a segunda toma, sublinha a equipa responsável pelo processo de vacinação, em comunicado.

"Por forma a acelerar a segurança de todos", a task force veio "reforçar esta orientação" da DGS e recordou que esta modalidade de vacinação tem horários específicos que podem ser consultados.

Por último, deixou ainda a recomendação de que caso a afluência do centro em causa for elevada – pode ser medida através do sistema de semáforos virtuais – os utentes podem escolher ser vacinados durante o fim de semana, período "durante o qual, por norma, o tempo de espera tem sido inferior".