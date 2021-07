Dois polícias baleados em centro comercial de Baltimore

Atirador foi atingido e acabou por morrer no hospital.





Dois polícias foram baleados, esta terça-feira, num tiroteio num parque de estacionamento de um centro comercial em Baltimore, no estado de Maryland, nos EUA.

O atirador também foi atingido, tendo sido encaminhado para o hospital, mas acabou por morrer.



Os dois agentes da polícia, que ficaram feridos, também foram transportados para o hospital de Maryland, mas não correm risco de vida.

As autoridades estão a investigar o caso, não se conhecendo muitos pormenores sobre o incidente, além de que o alerta foi dado cerca das 8h27 (15h27 em Lisboa) e que foi montado um perímetro de segurança em grande parte do parque de estacionamento do centro comercial.