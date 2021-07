Portugal já tem 42% da população vacinada

O relatório de vacinação da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta terça-feira, revela que 60% dos residentes em Portugal já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e 42% tem a vacinação completa.

No total, 4.337.479 pessoas foram totalmente inoculadas, enquanto 6.213.798 receberam pelo menos uma dose da vacina.

Segundos os dados das autoridade de saúde, Lisboa e Vale do Tejo foi a região onde se administraram mais doses nos últimos dias, atingindo o recorde de 413.740.

Segue-se a região do Norte, que vacinou esta semana 329.679 residentes e o Centro com 163.692 doses administradas.

Já o Alentejo deu 42.728 doses esta semana, o Algarve 50.763, os Açores 20.737 e a Madeira 19.319.

Sublinhe-se que o Alentejo é a região do país com mais pessoas com a vacinação completa (49%). Segue-se o Centro (46%), os Açores (45%), a Madeira (43%), o Norte (41%), Lisboa e Vale do Tejo (40%) e o Algarve (40%).

Em relação às faixas etárias, acima dos 80 anos é onde a taxa de vacinação é maior, 99% das pessoas deste grupo já receberam, pelo menos, a primeira dose da vacina e 95% têm já a inoculação completa.

No espetro contrário, entre os 18 e os 24 anos, apenas 8% recebeu a primeira dose e 5% tem o esquema vacinal completo.