Bolsonaro sofre com crise de soluços há mais de uma semana e foi internado para fazer exames

Bolsonaro foi internado, esta quarta-feira, para ser submetido a exames, devido a uma crise de soluços que o afeta há mais de uma semana.

“O Presidente da República, Jair Bolsonaro, por orientação de sua equipa médica, deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, nesta quarta-feira para a realização de exames para investigar a causa dos soluços”, revelou, em comunicado, a Secretaria Especial de Comunicação do Governo.

Por orientação médica, Bolsonaro “ficará sob observação, no período de 24 a 48 horas, não necessariamente no hospital” e encontra-se bem e “animado”.

Face ao sucedido, foi cancelada uma reunião prevista para hoje com os presidentes dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo e outros compromissos do Presidente brasileiro.

Num direto no Facebook, Bolsonaro já tinha falado sobre o problema. "Estou há uma semana com soluço, talvez não consiga me expressar bem nessa live", disse.