Vídeo de Justin Bieber aparentemente a gritar com a mulher em público divide os fãs

O vídeo viralizou, mas vários fãs no local explicaram o contexto dos gritos do cantor.





Um vídeo de Justin Bieber aparentemente a gritar com a mulher, a modelo Hailey Baldwin, está a correr as redes sociais. O momento foi captado à saída do hotel Wynn Las Vegas, nos Estados Unidos da América, na passada sexta-feira.

Nas imagens é possível ver o casal acompanhado da sua equipa e o cantor, de 27 anos, exaltado a falar com a mulher. As críticas não tardaram em chegar e se há quem condene a atitude de Bieber, também há quem afirme que as imagens estão descontextualizadas.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

“Ele não estava a gritar com ela [Hailey Baldwin] e eu estava lá para testemunhar”, escreveu um fã no Twitter. “Aquilo era tudo adrenalina. Não importa o que parece”.

De realçar que o momento aconteceu após um concerto do cantor no lançamento de uma marca de tequila de Kendall Jenner, modelo e amiga próxima do casal.

“Ele estava muito entusiasmado com toda a adrenalina do concerto. Ele não estava chateado, nem a gritar com a Hailey. Odeio que o tratem sempre como uma pessoa má”, disse outro.

Até ao momento, o casal ainda não se pronunciou acerca do vídeo.