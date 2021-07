Ex-procurador federal aceita pedido de Britney Spears para ser o seu novo advogado

Mathew Rosengart aceitou o pedido da cantora para a representar no processo contra a tutela do pai, dias após o advogado atribuído pelo tribunal, em 2008, ter pedido para se afastar do caso. O ex-procurador federal já representou celebridades como Ben Affleck, Eddie Vedder, Keanu Reeves, Steven Spielberg e Sean Penn.





O ex-procurador federal Mathew Rosengart aceitou o pedido de Britney Spears e poderá vir a ser o novo advogado da cantora na luta contra a tutela “abusiva” do pai, Jamie Spears, que dura há já mais de 13 anos.

Rosengart é conhecido por ser o advogado das 'estrelas' e já representou celebridades como Ben Affleck, Eddie Vedder, Keanu Reeves, Steven Spielberg e Sean Penn.

Segundo o site TMZ, o advogado irá pedir, durante a audiência desta quarta-feira, ao juiz responsável pelo caso para assumir a defesa da ‘princesa do pop’, alegando que a cantora, de 39 anos, tem o direito constitucional de escolher o seu próprio advogado, como qualquer outra pessoa.

A mudança surge após o seu advogado, Samuel D. Ingham III – designado, em 2008, por um tribunal para defender a cantora – ter pedido para se afastar do caso.

Em causa esteve o testemunho emocionado de Britney Spears no Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, a 23 de junho, onde a cantora revelou que o advogado a aconselhou a não contar a ninguém os termos da tutela “abusiva” do pai, que além de controlo de finanças, inclui também o controlo da sua vida pessoal e decisões acerca do seu próprio corpo.

“O meu advogado disse-me que eu não posso, que não é bom, que eu não posso deixar que as pessoas saibam aquilo que eles me fazem”, contou. “Ele disse-me que eu devo manter isso para mim”, acrescentou.

A cantora afirmou ainda que não sabia que podia pedir o fim da tutela e reclamou o facto de não poder escolher a sua equipa de advogados, uma vez que não pode assinar qualquer documento sem autorização do pai.

“Eu não sabia que podia fazer uma petição para terminar a tutela. Sinto muito pela minha ignorância, mas honestamente não sabia”, desabafou.