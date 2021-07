Atriz amiga de Meghan Markle apanhada a ignorar Kate e William

A atriz Priyanka Chopra, amiga próxima de Meghan Markle, foi filmada a ignorar o príncipe William e a mulher, Kate Middleton, durante a final feminina do torneio de ténis de Wimbledon. Além de não aplaudir os duques de Cambridge à sua chegada, recusou-se a olhar para os cunhados da amiga.

Nas imagens captadas pelo canal de televisão inglês ITV, é possível ver o público contente e a aplaudir a chegada dos futuros reis do Reino Unido. No entanto, a atriz, de origem indiana, decidiu aproveitar o mesmo momento para ajustar a sua écharpe.

it's Priyanka Chopra not applauding to the Prince's arrival for me pic.twitter.com/ZFDvw11F11