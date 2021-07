Deputado do PSD Nuno Carvalho testou positivo à covid-19

Nuno Carvalho, deputado do PSD eleito pelo círculo de Setúbal, testou positivo à COVID-19. O deputado confirmou a informação ao jornal i. Nuno Carvalho foi fazer o teste por opção própria após sentir dores musculares durante a primeira sessão de trabalhos, no Grupo de Trabalho de Voos Civis Noturnos, que começara às 09h00. O deputado apresenta apenas sintomas ligeiros.

Em declarações ao i, contudo, apela a que "não haja qualquer precipitação", pois só amanhã fará o teste PCR "que é mais exigente e requerido pela Saúde 24", garantindo que até lá "nao há certezas". Explica que "os sintomas que tem não são fortes" mas que aguardará "em isolamento o resultado do teste PCR". Aproveita ainda para deixar críticas à postura de Marcelo quando esteve em situação idêntica: "distingo-me bastante do Senhor Presidente da República, pois não dou certezas antes de realizar os testes PCR e nunca tive dúvidas, ao contrário [dele], que o governo falha em muitos dos apectos do combate à pandemia".

Note-se que, ao fim da tarde de hoje, o Observador noticiou que "um deputado do PSD testou positivo à covid-19" e que, consequentemente, 31 outras pessoas - entre deputados e funcionários da comissão - teriam de ficar em isolamento profilático. Este grupo, naturalmente, inclui a totalidade dos deputados com que Nuno Carvalho esteve durante amanhã - ou seja Comissão de Agricultura e Mar e Grupo de Trabalho de Voos Civis Noturnos. Foram ainda identificadas todas as pessoas com quem esteve nos últimos dois dias e desinfetados os lugares em que os grupos de trabalho permaneceram.