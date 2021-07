Sobe para 19 o número de mortos nas cheias da Alemanha

Pelo menos 19 pessoas morreram e mais de 70 estão desaparecidas, na zona oriental da Alemanha, devido às fortes chuvas que afetam a Europa central desde quarta-feira. Há ainda duas vítimas mortais na Bélgica.

Oito das 19 mortes registadas na Alemanha ocorreram no condado de Euskirchen, no estado da Renânia do Norte-Vestfáila.

Em Ahrweiler, no estado da Renânia-Palatinado, quatro pessoas morreram e mais de 50 estão retidas em telhados de habitações enquanto aguardam pelas operações de resgate. Dezenas de pessoas estão desaparecidas.

Há ainda quatro vítimas mortais registadas em Colónia, Kamen e Wuppertal, onde uma barragem ameaça romper devido ao aumento do caudal dos rios.

Entre as vítimas mortais na Alemanha, há dois bombeiros que participavam em operações de resgate.