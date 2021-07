Pequena vitória para Britney Spears: cantora já pode escolher o seu próprio advogado

Autorização do tribunal surge após o advogado Samuel D. Ingham II, que a representava desde 2008, ter pedido para se afastar do caso. Numa nova audiência, Britney Spears acusou o pai de “abuso de tutela”.





O Tribunal Superior do Condado de Los Angeles, no estado da Califórnia, aprovou o pedido de demissão de Samuel D. Ingham III, que representava Britney Spears, desde 2008, e deu autorização à ‘princesa do pop’ para escolher a sua própria defesa – algo de que estava impedida desde que o pai, James Spears, ficou com controlo do seu património, há 13 anos.

O novo advogado de Britney Spears, que luta contra a tutela “abusiva” do pai, é Mathew Rosengart. O ex-procurador federal é conhecido por defender várias celebridades, entre as quais Ben Affleck, Eddie Vedder, Keanu Reeves, Steven Spielberg e Sean Penn.

Durante a nova audiência no tribunal, na quarta-feira, a cantora, de 39 anos, começou a chorar e revelou à juíza Brenda Penny que estava “extremamente assustada” com o pai.

“Estou aqui para me livrar do meu pai e acusá-lo de abuso de tutela”, disse.

"O objetivo deles era fazer como que me sentisse maluca, mas não estou. E isso não está certo", terminou.

O pai de Britney Spears foi nomeado o seu tutor legal, em 2008, depois de a cantora ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso. Na primeira audiência em tribunal, a 23 de junho, a artista revelou que “está traumatizada” e que a tutela se “tornou abusiva”.