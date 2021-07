Angela Merkel "chocada com a catástrofe" vivida na Alemanha

A chefe do governo da Alemanha, Angela Merkel, afirmou estar “chocada” com as inundações que esta quinta-feira avassalaram o país e provocaram, pelo menos, 33 mortos e dezenas de desaparecidos.

"Estou chocada com a catástrofe que tantas pessoas têm de suportar nas áreas inundadas. A minha solidariedade vai para as famílias dos mortos e desaparecidos", escreveu na rede social Twitter, em nome da chanceler, o porta-voz do Governo alemão Steffen Seibert.

"Os meus mais sinceros agradecimentos aos inúmeros socorristas e aos serviços de emergência incansáveis", concluiu.