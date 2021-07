CM Aljezur distribui 10 mil kits anti-covid numa das principais entradas do Algarve

Os kits são compostos por máscaras, desinfetante e panfletos com as regras de segurança.





A Câmara Municipal de Aljezur, em Faro, distribuiu 10 mil kits anti-covid na Ponte de Odeceixe na manhã desta quinta-feira. A ação de sensibilização decorreu pelas 10h e, em comunicado, lê-se que "o Município de Aljezur está no nível verde de contágios e assim quer manter-se. Para isso, e porque no verão o concelho duplica a lotação, não só pelo aumento do número de dormidas, mas por aqueles que visitam durante o dia e que chegam através de uma das principais portas de entrada do Algarve", a autarquia decidiu levar a cabo esta medida.

A iniciativa está inserida no programa Aljezur Sempre "que pretende promover o concelho Algarvio, atrair turistas e dinamizar a economia, mas de forma responsável". Assim, na Ponte de Odeceixe - o arranque contou com a presença de José Gonçalves, presidente da câmara, Fátima Catarino, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve e representantes da Proteção Civil e da GNR -, e, esta tarde, na Praia de Odeceixe, foram e serão entregues máscaras, gel desinfetante e panfletos com as regras de segurança. Para além destes dois pontos geográficos, os kits estão a ser distribuídos no centro histórico e noutros locais estratégicos.

É de referir, que no último mês, apesar da região de Lisboa e Vale do Tejo ter sido aquela onde se verificou o maior número de novos casos, quase 32 mil, a do Algarve registou o maior aumento percentual de casos de covid-19, com 24%, ascendendo dos 22.653 aos 28.205.