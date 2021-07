Pena suspensa para homem que agrediu pai de 91 anos em Alcobaça

O Tribunal de Alcobaça condenou, esta quinta-feira, um homem a um ano e oito meses de prisão com pena suspensa por ter agredido o pai, de 91 anos.

O arguido foi condenado a um ano e oito meses de prisão, suspensa na sua execução, pelo crime de ofensa à integridade física qualificada e à sanção acessória de cinco meses de inibição de condução, depois de ter pagado duas coimas de 120 euros por contraordenações muito graves, segundo a agência Lusa.

O mesmo tribunal absolveu-o do crime de condução perigosa de veículo rodoviário, de que estava também acusado pelo Ministério Público.

O acusado confessou as agressões ao pai, admitindo que o perseguiu de carro, entre S. Martinho do Porto e Alcobaça, no distrito de Leiria, onde conseguiu que o pai imobilizasse o veículo onde seguia, tendo agredido com várias bofetadas e com um cinto.

A perseguição e as agressões foram filmadas por uma testemunha ouvida em tribunal.