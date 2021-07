Direção do Benfica confirma demissão de Luís Filipe Vieira

Pedido de renúncia do presidente do clube foi apresentado esta tarde.





A direção do Benfica confirmou, esta quinta-feira, a demissão de Luís Filipe Vieira, que apresentou, esta tarde, o pedido de renúncia do cargo, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, processo no qual é arguido.

“A Direção do Sport Lisboa e Benfica (SLB) informa que recebeu do Presidente da Mesa da Assembleia Geral a carta de renúncia ao mandato enviada por Luís Filipe Vieira”, lê-se no comunicado do clube.

O Benfica informa ainda que a “direção reunirá amanhã, sexta-feira, durante a manhã, para formalizar as necessárias alterações à sua composição, de acordo com os estatutos”.

Por último, o SLB apela “à união de todos os Benfiquistas em torno dos objetivos comuns e na salvaguarda dos superiores interesses do clube”.